Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не попали в заявку сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал отсутствие полузащитника «Баварии» Леона Горецки и защитника «Боруссии» Матса Хуммельса в заявке на Евро-2024.

«У нас были долгие переговоры с ними. Они сделали все, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Конечно, они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но в жизни случаются и более приятные беседы. Однако я, как главный тренер, должен принимать решение в интересах команды», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее сборная Германии опубликовала предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024. Всего в список вошли 27 футболистов, в окончательную заявку попадут 26 игроков.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.