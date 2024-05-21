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Сегодня, 16:55

Саутгейт объяснил, почему Рэшфорд и Хендерсон не попали в состав сборной Англии на Евро-2024

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал отсутствие в расширенном составе национальной команды форварда Маркуса Рэшфорда и полузащитника Джордана Хендерсона.

Гарет Саутгейт, Джуд Беллингем, Харри Кейн. Сборная Англии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

«Мы считаем, что по сравнению с Маркусом другие футболисты лучше провели этот сезон. Что касается Хендерсона, то определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе. Джордан не смог вернуться к своей лучшей интенсивности», — сказал тренер на пресс-конференции.

Во вторник, 21 мая, пресс-служба сборной Англии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Саутгейта сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

Джордан Хендерсон
Маркус Рэшфорд
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Чемпионат Европы по футболу
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Стал известен расширенный состав сборной Англии на Евро-2024

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