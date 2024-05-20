Модрич, Гвардиол и Вида вошли в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2024

Пресс-служба сборной Хорватии в социальных сетях объявила состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

Также в предварительную заявку попали следующие игроки: Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).

Команда Златко Далича сыграет на Евро-2024 в группе B против Испании, Италии и Албании.

Первый матч хорватов на турнире состоится 15 июня в Берлине против Испании.