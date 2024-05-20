Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:25

Модрич, Гвардиол и Вида вошли в расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лука Модрич.
Фото Global Look Press

Пресс-служба сборной Хорватии в социальных сетях объявила состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»).

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса («Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Йосип Шутало («Аякс»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («РБ Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб).

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

Также в предварительную заявку попали следующие игроки: Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).

Команда Златко Далича сыграет на Евро-2024 в группе B против Испании, Италии и Албании.

Первый матч хорватов на турнире состоится 15 июня в Берлине против Испании.

Футбол
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
0
Читайте также
Биография Кевина де Брейне: от жизни в приемной семье до звезды АПЛ
Фанаты растрогали Загитову в день рождения
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терзич рассказал, что Хуммельс был разочарован из-за решения не брать его на Евро-2024

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости