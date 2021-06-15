Слуцкий назвал, кто впечатлил его больше всех на старте Евро-2020

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал свое мнение о первых днях чемпионата Европы-2020.

«Сильнее всех на старте турнира меня впечатлила Италия. С большим интересом ждал Швейцарию и Англию, но итальянцы выглядели лучше. Впрочем, специфика подготовки к длинному турниру делает вероятным то, что некоторые команды станут резко прибавлять по его ходу. Поэтому не всегда впечатления от первого тура распространяются на весь чемпионат. Те же англичане, возможно, будут становиться сильнее.

Италия поразила меня стилистически — то, насколько в атаку она играет и как именно эти атаки проводит. Многофункциональность футболистов, переходы в высокий прессинг, причем независимо от текущего результата. Пока это был самый современный футбол из всего, что увидел на Евро. Много читал о «Скуадре адзурре», но возможности ее посмотреть до сих пор не выпадала. Хотел убедиться в том, что прочитанное соответствует действительности. Реальность даже превзошла ожидания!" - сказал Слуцкий.

Сборная Италии с победы стартовала на чемпионате Европы-2020, обыграв в первом матче команду Турции со счетом 3:0.