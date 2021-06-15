Лев рассказал о готовности игроков сборной Германии к матчу с Францией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о настрое игроков команды перед матчем с Францией на Евро-2020.

«Все футболисты голодны до побед, они хотят добиться успеха, это помогает мне спать по ночам спокойно.



Выбыл только Хофманн, а Горецка занимается с командой уже четыре или пять раз. О его ситуации у нас хорошее впечатление, но рисковать не хотим, поговорим после последней тренировки. Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в игре», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22.00 мск.