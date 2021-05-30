Головин считает, что «Челси» заслужил победу в финале Лиги чемпионов

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился мыслями о победе «Челси» над «Манчестер Сити» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА (1:0).

— Кильян Мбаппе недосягаемый космос когда играешь против него?

— Думаю, что он лучший игрок мира сейчас. Во всех компонентах он сильнее всех.

— Травма Де Брейне может помочь сборной России?

— Не хочется так думать. Я желаю ему здоровья. Даже мысли нет о том, что он не сыграет. Сегодня мы будем смотреть Польшу, изучать их игру, но держим в уме Бельгию. Мой фаворит чемпионата — Франция. У них самый сильный состав.

— Смотрели финал ЛЧ?

— Матч понравился. «Челси» заслужил победу. У них было больше моментов, забили и играли от результата, — сказал Головин.

В финале Лиги чемпионов-2020/21 «Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0). Лондонский клуб выиграл ЛЧ во второй раз в истории. В первый раз в истории «Челси» выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. Тогда «синие» победили «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти).

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)