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Головин — о роли лидера в сборной: «У меня такие же задачи, дать максимум и помогать команде»

14:45
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал о роли лидера в национальной команде.

— В чем вы стали сильнее в «Монако»?

— Сложно один аспект выделить. С приходом тренера все стали лучше играть. Выбрали схему, отладили взаимодействия. Лично для себя сложно что-то выделить.

— Нравится ли что вы лидер сборной? Ответственность не давит?

— На меня это не действует. У меня такие же задачи, дать максимум и помогать команде.

— Следующий шаг в карьере Головина, какой он будет?

— Мысли об этом сейчас нет. Разговоры какие-то есть. Конкретных предложений нет. Если будет предложение от супер-топа, то пойду.

— «Челси» был вариант до прихода в «Монако». Это тот вариант, который мог бы вас устроить?

— «Челси» одна из самых лучших команды в мире. Думаю да. «Челси» это супер-топ, — сказал Головин.

Команда тренируется в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Россиянам предстоят товарищеские матчи с Польшей (1 июня в гостях) и Болгарией (5 июня на своем поле). На Евро-2020 команда сыграет в группе В со сборными Бельгии, Финляндии и Дании.

Товарищеский матч Польша — Россия покажет телеканал РЕН ТВ.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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