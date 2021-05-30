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Спортивный врач: «Де Брейне пропустит Евро, увидим его только в следующем сезоне»

15:41
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Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков отреагировал на травму лицевых костей бельгийского полузащитника Кевина Де Брейне, которую он получил в финале Лиги чемпионов, играя за «Манчестер Сити».

«К 12 июня Де Брейне не сможет восстановиться. Сможет ли игрок пойти даже в маске? Этот вопрос остается открытым. После перенесенной травмы у человека волей-неволей создается страх ее повторения. Тут, помимо врачей-хирургов, косметологов, надо будет поработать чуть ли не с психологами. Его ждет операционный и восстановительный периоды, работа с косметологами. На ближайшем чемпионате Европы Де Брейне не сыграет, но главное, что нет угрозы для жизни. Думаю, что при лучшем стечении обстоятельств Кевин начнет играть к началу следующего сезона АПЛ», — сказал Васильков.

Напомним, что Кевин де Брейне является игроком сборной Бельгии, которая сыграет со сборной России в одной группе Евро-2020. Матч Бельгия — Россия запланирован на 12 июня.

(Екатерина Звенигородская)

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