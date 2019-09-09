Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Для 36-летнего футболиста это 90-й матч за национальную команду. По этому показателю в российской истории он занимает шестое место после Сергея Игнашевича (127), Виктора Онопко (109+4 за сборную СНГ), Игоря Акинфеева (111), Василия Березуцкого (101) и Александра Кержакова (91).

С учетом советской истории Жирков сравнялся с защитником сборной СССР 1960-1970-х Альбертом Шестерневым. Если он проведет еще одну игру, то догонит Кержакова и Рината Дасаева.

Трансляция матча Россия — Казахстан