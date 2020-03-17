Йоахим Лев: «Перенос Евро был оправданным решением»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал перенос Евро-2020 из-за коронавируса. Турнир пройдет в 2021 году.

— Мы все должны защищать здоровье и жизни людей. Это совершенно очевидно, — цитирует AFP Лева. — Поэтому решение о переносе Евро было совершенно оправданным и неизбежным. Я его понимаю.

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