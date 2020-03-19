Владислав Игнатьев: «Уверен, что и в 2021 году Евро пройдет на самом высоком уровне»

Защитник сборной России и «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что чемпионат Европы правильно был перенесен на один год. Турнир состоится в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

— Отмена такого события, как чемпионат Европы, — это, конечно, грустно, — цитируют «Известия» Игнатьева. — Но мы, и как профессионалы, и как обычные люди, должны просто принять этот факт, а также выполнять все распоряжения — для сохранения нашего здоровья. Это превыше всего. Уверен, что и в 2021 году Евро пройдет на самом высоком уровне, а мы сможем порадовать наших болельщиков

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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