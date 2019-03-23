В казахстанском отеле, где остановилась сборная России, вывесили фотографии команды разных лет

Сотрудники отеля в Казахстане, где остановилась сборная России, вывесили фотографии национальной команды разных лет, сообщает пресс-служба сборной. Снимки выставлены в обеденном зале. На них нашлось место и сборной СССР.

Очень приятный жест от сотрудников отеля в Казахстане: в зале, где питается команда, установили фотографии @TeamRussia разных лет 👍 pic.twitter.com/s4xSQ47Erf – Сборная России (@TeamRussia) 23 марта 2019 г.

Сборная России встретится с Казахстаном во втором матче отборочного турнира Евро-2020 24 марта. В первой игре (21 марта) россияне проиграли Бельгии (1:3).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - в 17.00 (время московское).

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