18:33 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

В казахстанском отеле, где остановилась сборная России, вывесили фотографии команды разных лет

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Сотрудники отеля в Казахстане, где остановилась сборная России, вывесили фотографии национальной команды разных лет, сообщает пресс-служба сборной. Снимки выставлены в обеденном зале. На них нашлось место и сборной СССР.

 

Сборная России встретится с Казахстаном во втором матче отборочного турнира Евро-2020 24 марта. В первой игре (21 марта) россияне проиграли Бельгии (1:3). 

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - в 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
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