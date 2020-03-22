УЕФА возместит обладателям билетов на Евро-2020 их стоимость

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал информацию для обладателей билетов на матчи Евро-2020. Владельцам билетов обещан возврат стоимости.

«Евро-2020 отложен в связи со вспышкой вируса COVID-19, — говорится в заявлении УЕФА. — Новый предложенный срок турнира — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

УЕФА гарантирует, что все болельщики, купившие билеты через официальный билетный портал УЕФА, получат возврат средств в полном объеме, если они не смогут посетить чемпионат в 2021 году. Не позднее середины апреля обладатели билетов получат дополнительную информацию о возврате средств по электронной почте и на сайте".

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