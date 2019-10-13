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Сердар Азмун — Магомед Оздоев. Сборная пошутила о втором голе на Кипре

19:31
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Пресс-служба сборной России пошутила о втором голе национальной команды в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра, который забил полузащитник Магомед Оздоев. В Twitter сборной Оздоева сначала назвали Сердаром Азмуном.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки при поздравлении сборной России после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0) перепутала иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна с полузащитником питерцев и сборной России Магомедом Оздоевым.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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