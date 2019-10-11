Канделаки объяснила, почему назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки объяснила свою ошибку при поздравлении сборной России? после матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

По ее словам, в своей речи она перепутала нападающего «Зенита» Сердара Азмуна с полузащитником питерцев и сборной России Магомедом Оздоевым. Напомним, что Азмун — игрок сборной Ирана.

— Дорогие спортивные СМИ, которые дружно подхватили мою оговорку про Азмуна, — написала Канделаки в Telegram. — Конечно, я имела в виду Оздоева, с которым переписывалась незадолго. При всей известной любви моего мужа к «Зениту» один футболист питерского клуба вытеснил другого. Но я рада привлечь дополнительное внимание к победе сборной России и форуму «Россия — спортивная держава», пусть и таким способом. Все мы живые люди. У кого-то оговорки по Фрейду, у кого-то под влиянием алкогольных паров. Но здесь важны не причины, а цель: ни дня без внимания к спорту.