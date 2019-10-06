Сборная Шотландии сделала изменения в составе перед матчем с Россией
6 октября 2019, 23:04
Сборная Шотландии произвела изменения в составе в преддверии матчей отборочного турнира Евро-2020 против России и Сан-Марино. Из заявки исключены хавбек Райан Джек из «Рейнджерс» и защитник Грант Хэнли из «Норвича». Оба футболиста не успели восстановиться после травм.
Вместо них в сборную вызван защитник «Мотеруэлла» Деклан Галлахер.
Сборная Шотландии сыграет с Россией в Москве 10 октября, с Сан-Марино — в Глазго 13 октября.
Scotland squad update:— Scotland National Team (@ScotlandNT) October 6, 2019
IN: Declan Gallagher.
OUT: Ryan Jack & Grant Hanley. pic.twitter.com/BngcuATIYc
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...