Сборная России тренируется в полном составе перед вылетом в Бельгию

На базе в Новогорске началась последняя тренировка сборной России перед вылетом на первый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии, который состоится 21 марта. Команда работает в полном составе, за исключением Ильи Кутепова, который накануне из-за травмы покинул расположение сборной.

Спустя несколько минут после начала тренировки на нее пришли министр спорта Павел Колобков и президент РФС Александр Дюков.

На этой неделе сборной России предстоят две гостевых игры отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).​ (Андрей Михайлов)