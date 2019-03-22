Сборная Бельгии поблагодарила Россию за убранную раздевалку и пожелала удачи в отборочном турнире на Евро-2020

Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после матча отборочного турнира Евро-2020 (1:3). Пресс-служба россиян ранее поделилась фотографией после игры.

– Спасибо! Желаем хорошо добраться до России и удачи в отборочном турнире Евро-2020! – говорится в сообщении пресс-службы бельгийской сборной.

Следующую игру Россия проведет против команды Казахстана. Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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