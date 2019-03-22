Сборная Бельгии поблагодарила Россию за убранную раздевалку и пожелала удачи в отборочном турнире на Евро-2020

Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после матча отборочного турнира Евро-2020 (1:3). Пресс-служба россиян ранее поделилась фотографией после игры.
– Спасибо! Желаем хорошо добраться до России и удачи в отборочном турнире Евро-2020! – говорится в сообщении пресс-службы бельгийской сборной.
Следующую игру Россия проведет против команды Казахстана. Матч пройдет 24 марта на стадионе "Астана Арена" в Астане. Начало – в 17:00 по московскому времени.
Спаси́бо @TeamRussia! 😉👏🏽– Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 21 марта 2019 г.
Have a safe trip back to #Russia and good luck with your #EuropeanQualifiers! 👍🏽#BELRUS #EURO2020#COMEONBELGIUM 🇧🇪 https://t.co/39DtPUnWQJ
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира