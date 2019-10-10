Россия разгромила Шотландию! Сборная в одном шаге от выхода на Евро-2020!

Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Шотландию (4:0). Команда Станислава Черчесова одержала шестую победу подряд.

Во втором тайме в составе россиян отличились Артем Дзюба (дважды), Магомед Оздоев и Александр Головин, который поучаствовал и в трех первых голах.

Таким образом, сборная России может получить путевку на Евро-2020 уже в воскресенье — ей будет достаточно сыграть вничью с Кипром.

Чемпионат Европы-2020

Отборочный турнир

Группа I

Россия — Шотландия — 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 (1:0). Оздоев, 60 (2:0). Дзюба, 70 (3:0). Головин, 84 (4:0).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Оздоев, Головин, Жирков (Черышев, 66), Дзюба (Комличенко, 86).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Макгинн, Снодграсс, Флек (Армстронг, 81), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46).

Предупреждение: Флек, 41.

Судьи: Кехлет. Нергор, Серенсен (все — Дания).

10 октября. Москва. Стадион «Лужники».

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