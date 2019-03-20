РФС разъяснил болельщикам правила посещения матча сборных Бельгии и России в Брюсселе

РФС обратился к болельщикам, которые собираются посетить первый матч отборочного турнира Евро-2020 сборной России против сборной Бельгии, и разъяснил правила посещения игры.

В частности, говорится о том, как можно добраться до стадионе, приводится список запрещенных предметов и правила проноса баннера. Также указано, что в связи с большим количеством зрителей на гостевом секторе, стоит прийти к павильону заблаговременно.

- Обращаем Ваше внимание, что сумки (независимо от их размеров) запрещены к проносу на стадион, а камера хранения на стадионе не предусмотрена.

Болельщикам, желающим принести на стадион большой флаг или баннер в поддержку любимой сборной, необходимо направить заявку для их заблаговременного согласования. К заявке необходимо приложить цветное фото или изображение баннера или флага в расширении JPEG или JPG, указать размеры и материал, а также предоставить контакты ответственного лица, - говорится в сообщении пресс-службы федерации.

Встреча начнется в 22.45 (мск). Россия также сыграет 24 марта с Казахстаном. Матч пройдет в Астане.

Ранее сообщалось, что более тысячи болельщиков поддержат футболистов сборной России в матче с Бельгией.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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