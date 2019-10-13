Раздевалка сборной России перед игрой с Кипром. Фото

Пресс-служба сборной России опубликовала фото из раздевалки перед гостевым матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Кипра. Начало встречи — в 19.00 (мск). Россиянам достаточно сыграть вничью, чтобы досрочно получить путевку в финальный турнир Евро.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира