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«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020

19:54

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал кадры перед жеребьевкой финального турнира. Гримеры работают с участниками церемонии: Андреем Аршавиным, Икером Касильясом, Рудом Гуллитом и Жоау Мариу.

Жеребьевка пройдет в Бухаресте и стартует в 20.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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