«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020
19:54
Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал кадры перед жеребьевкой финального турнира. Гримеры работают с участниками церемонии: Андреем Аршавиным, Икером Касильясом, Рудом Гуллитом и Жоау Мариу.
Жеребьевка пройдет в Бухаресте и стартует в 20.00 по московскому времени.
Последние штрихи.— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 30, 2019
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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира
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