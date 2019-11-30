«Последние штрихи». Работа гримеров с Аршавиным и другими ведущими жеребьевки Евро-2020

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал кадры перед жеребьевкой финального турнира. Гримеры работают с участниками церемонии: Андреем Аршавиным, Икером Касильясом, Рудом Гуллитом и Жоау Мариу.

Жеребьевка пройдет в Бухаресте и стартует в 20.00 по московскому времени.