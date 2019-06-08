Песьяков, Сорокин, Обляков, Бакаев и Комличенко не попали в заявку сборной России на матч с Сан-Марино

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино. Встреча пройдет сегодня в Саранске, 8 июня, начало – 19.00 (мск).

В заявку национальной команды не попали голкипер Сергей Песьяков ("Ростов"), защитник Егор Сорокин ("Рубин"), хавбеки Иван Обляков и Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), а также нападающий Николай Комличенко ("Млада Болеслав", Чехия).

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Россия – Сан-Марино: ЧЕ-2020, 8 июня, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино