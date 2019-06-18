Дмитрий Сычев: "Успехи Дзюбы помогут развитию спорта"

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в интервью "Известиям" признался, что не разочарован тем, что Артем Дзюба обогнал его в списке лучших бомбардиров национальной команды.

– Артем Дзюба, забив 20-й гол за сборную, занял четвертое место в списке лучших бомбардиров национальной команды. Он обогнал вас и многих других известных отечественных футболистов в этом списке. Реально ли ему добраться до первой строчки, на которой сейчас находится Александр Кержаков с 30 мячами?

– Дай бог. Мы все только будем радоваться успехам и достижениям Артема. Это поможет развитию спорта в нашей стране. Пусть Дзюба достигает своих целей и обгоняет всех, кого возможно. Думаю, это вполне реально, если он будет продолжать забивать, а нам в отборах вновь будет попадаться Сан-Марино (смеется).

Дзюба – четвертый футболист, забивший 20 голов за сборную России