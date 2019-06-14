05:16 | Футбол — Сборная России

Дмитрий Баринов: "В сборной России отличная атмосфера"

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Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в интервью "Известиям" отметил, что в национальной команде отличная атмосфера. По его словам, у него не было проблем с адаптацией.

– Вы впервые попали в состав сборной совсем недавно. Полностью освоились?

– С момента моего приезда в национальную команду у меня не было никаких проблем в коллективе. Никогда не ощущал на себе никакого негатива. Ребята сразу меня приняли, тем более практически со всеми я и так был знаком. Никаких проблем с адаптацией не было. С каждым днем чувствую себя всё более уверенно в сборной.

– Как вам атмосфера в команде?

– Вообще отличная. Все ребята очень дружные, общаются и отлично ладят. В плане взаимоотношений внутри коллектива точно нет никаких проблем.

Россия – Кипр

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https://iz.ru/888671/sevastian-terletckii/nikogda-ne-oshchushchal-na-sebe-negativa-v-sbornoi

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