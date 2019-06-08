Сборная России объявила стартовый состав на матч с Сан-Марино

Сборная России объявила стартовый состав на матч отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча пройдет сегодня в Саранске, 8 июня, начало – 19.00 (мск).

Россия: Гильерме - Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов - Оздоев, Зобнин - Головин, Антон Миранчук, Алексей Миранчук - Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Нойштедтер, С. Петров, Беляев, Баринов, Смолов, Чалов, Мирзов, Ионов, Ахметов, Чернов.

Сан-Марино: Э. Бенедеттини, Палацци, Ф. Витайоли, М. Витайоли, Муларони, Ман. Баттистини, Грандони, Чеволи, Д. Ринальди, Голинуччи, Э. Голинуччи.

Запасные:​ М. Дзаволи, С. Бенедеттини, Чезарини, Мик. Баттистини, Лунадеи, Нанни, Анджелини, Бролли, Бернарди, Л. Ченсони, Този, Томассини.

В июне национальная команда проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию этих встреч.

Россия – Сан-Марино: ЧЕ-2020, 8 июня, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск).