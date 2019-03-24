Магомед Оздоев: "Россия взяла три очка, это самое главное"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в отборочном матче Евро-2020.

– Какое впечатление от поля?

– Мы взяли три очка, это самое главное. Поле было одинаково и для нас, и для них, нужно было выходить и играть

– Какое было психологическое состояние до матча? Все-таки Казахстан обыграл здесь шотландцев.

– Нам сказали, что делать и как делать. Мы сработали. Мы знали, что нужно делать. (Александр Рогулев)​

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