Крис Бойд: «Россия просто выглядела лучше на фоне Шотландии»

Бывший нападающий сборной Шотландии Крис Бойд оценил игру команды в матче отбора Евро-2020 против команды России (0:4).

— Нет сомнений, что ребята старались и бились, но этого оказалось недостаточно, — приводит слова Бойда Sky Sports.

Кто-то говорил, что Россия — команда мирового уровня. Это не так. Они занимают 42-е место в рейтинге. Просто они выглядели лучше на нашем фоне.

Стив Кларк говорил, что Шотландии нужна встряска. Но где взять игроков?

Да, результаты пока не радуют. Но я не считаю, что Шотландии упала на дно. Уверен, что через какое-то время у нас будет боеспособный коллектив.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира