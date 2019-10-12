Крал отреагировал на высокую оценку от The Guardian за игру в матче с Англией

Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал опубликовал в своем Instagram скриншот статьи The Guardian, которая ранее поставила хавбеку наивысшую оценку (9) за игру с Англией (2:1) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Ранее стало известно, что английская газета высоко оценила игру 21-летнего Крала. Хавбек вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру.

«Историческая победа». Крал — о матче с Англией // The Guardian назвала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия