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Крал отреагировал на высокую оценку от The Guardian за игру в матче с Англией

16:39
Реакция Алекса Крала на статью The Guardian.
Реакция Алекса Крала на статью The Guardian.
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Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал опубликовал в своем Instagram скриншот статьи The Guardian, которая ранее поставила хавбеку наивысшую оценку (9) за игру с Англией (2:1) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Ранее стало известно, что английская газета высоко оценила игру 21-летнего Крала. Хавбек вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру.

Чехия — Англия

«Историческая победа». Крал — о матче с Англией // The Guardian назвала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

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