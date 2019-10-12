Полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал после победы его национальной команды над Англией (2:1) в матче группового турнира чемпионата Европы-2020 опубликовал фото в своем Instagram.

21-летний Крал вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру с Англией, не отметившись результативными действиями.

— Историческая победа для нас! — подписал фото Крал. — Чехия — Англия 2:1.

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