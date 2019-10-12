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The Guardian назвала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия

09:59
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Английская газета The Guardian признала полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала лучшим игроком матча против Англии (2:1) во встрече группового турнира отбора к чемпионату Европы-2020.

21-летний Крал получил оценку 9, которая является наивысшей среди игроков двух команд. Хавбек вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру.

— Полузащитник московского «Спартака», казалось, всегда был с мячом и читал действия средней линии сборной Англии, — написано в The Guardian. — Ему почти удалось забить.

Чехия — Англия

«Историческая победа». Крал — о матче с Англией

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