The Guardian назвала Крала лучшим игроком матча Чехия — Англия
09:59
Английская газета The Guardian признала полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала лучшим игроком матча против Англии (2:1) во встрече группового турнира отбора к чемпионату Европы-2020.
21-летний Крал получил оценку 9, которая является наивысшей среди игроков двух команд. Хавбек вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру.
— Полузащитник московского «Спартака», казалось, всегда был с мячом и читал действия средней линии сборной Англии, — написано в The Guardian. — Ему почти удалось забить.
«Историческая победа». Крал — о матче с Англией
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