Английская газета The Guardian признала полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала лучшим игроком матча против Англии (2:1) во встрече группового турнира отбора к чемпионату Европы-2020.

21-летний Крал получил оценку 9, которая является наивысшей среди игроков двух команд. Хавбек вышел в стартовом составе Чехии и провел на поле всю игру.

— Полузащитник московского «Спартака», казалось, всегда был с мячом и читал действия средней линии сборной Англии, — написано в The Guardian . — Ему почти удалось забить.

«Историческая победа». Крал — о матче с Англией