Кипр — Россия: Оздоев увеличил преимущество гостей
19:24
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев забил второй гол в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром — 2:0.
Голевую передачу на свой счет записал нападающий Денис Черышев, воспользовавшись неловкой игрой защитника хозяев.
? Магомед Оздоев забивает во втором матче сборной подряд— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 13, 2019
? #КипрРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/2ZGczguda7
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