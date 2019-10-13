Полузащитник сборной России Магомед Оздоев забил второй гол в гостевом матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром — 2:0.

Голевую передачу на свой счет записал нападающий Денис Черышев, воспользовавшись неловкой игрой защитника хозяев.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира