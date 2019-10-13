Полиция московских аэропортов переведена на усиленный режим работы из-за фанатов, вылетающих на Кипр, информирует «Мутко против».

Спецслужбы предупредили сотрудников МВД, что на матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия полетят около 2 тысяч болельщиков, среди которых будут и те, кто принимал участие в организации беспорядков во Франции во время Евро-2016.

Как отмечается, особое внимание было уделено вчерашнему рейсу на Ларнаку из Внуково — с некоторыми летевшими на нем фанатами даже проводились «профилактические беседы».

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