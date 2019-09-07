Гильерме: «Возможно, ошибся в эпизоде с голом. Но это реально сложный эпизод»

Вратарь сборной России после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 рассказал, что же произошло в эпизоде с пропущенным голом.

— Почему так тяжело давалась игра нашей сборной в первые 15 минут?

— Да, неприятное начало. Шотландцы пошли вперед при своих болельщиках, очень старались. Давили. Хорошо, что мы не сломались и продолжали играть в свою игру. Забыли про первый гол и вернулись в игру.

— Что случилось в эпизоде с пропущенным голом?

— Подсказывал защитникам, что я играю в том эпизоде. Джикия боролся до конца и потом опускал ногу вниз. Это мне чуть-чуть помешало. Я мог поймать мяч...

— Это несчастный случай или ошибка?

— Сложный момент. Я могу сказать, что это моя ошибка. Но это реально сложный момент. Защитник играл до конца, мне было тяжело реагировать. Возможно, мне следовало сыграть по-другому. Может быть, моя ошибка.

— Как вам шотландцы?

— Неудобный соперник. Постоянно борются. Считаю, наша сборная выше уровнем. (Александр Рогулев)