Фернандес тренируется в общей группе сборной России

Футболисты сборной России в среду проводят предыгровую тренировку накануне отборочного матча Евро-2020 против Шотландии.

На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении главного тренера Станислава Черчесова, в том числе защитник Мариу Фернандес, накануне тренировавшийся по индивидуальной программе. 29-летний бразилец проведет открытую для журналистов разминку вместе с партнерами, но о его готовности к игре это не говорит.

Встреча со сборной Шотландии пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября. (Александр Рогулев)

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