Федор Смолов: "С белой завистью смотрю финалы Лиги чемпионов"

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов прокомментировал финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2).

– Как вам финал Лиги чемпионов?

– Двоякое впечатление. Когда на 26-й секунде ставят пенальти, а потом "Ливерпуль", как мне показалось, защищает этот победный счет... "Тоттенхэму" не повезло немного, не удалось забить гол, а потом пропустили второй. Встречались команды с не самой большой аудитории болельщиков... по крайней мере у "Тоттенхэма". С белой завистью смотришь на эти финалы, что команды играют матчи такого уровня.

– Пенальти был?

– Ну раз судьи, которые смотрят видеоповтор, не стали подзывать главного, значит, они были уверены. Но, мягко говоря, было странное решение Сиссоко подзывать партнеру, что нужно держать правую сторону. Изначально мне показалось, что там действительно пенальти. (Александр Рогулев)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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