Андрей Воронин: "Всегда говорил Клоппу, что он слабый игрок"

Бывший нападающий "Байера", "Ливерпуля" и московского "Динамо" Андрей Воронин заявил, что тренерская профессия является призванием рулевого "красных" Юргена Клоппа. Вместе они выступали за "Майнц".

- Когда-то мы с Клоппом вместе играли в "Майнце" и я всегда ему говорил: "Как игрок ты слабый". Но также я имел честь застать начало его тренерской карьеры и здесь уже не было сомнений - это его призвание. Рад за Юргена и "Ливерпуль". Они этого заслужили, - написал Воронин в своем Инстаграме, комментируя победу мерсисайдцев в Лиге чемпионов-2018/19.

Напомним, Клопп выиграл первый трофей с "Ливерпулем". Он возглавляет команду с 2015 года.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр