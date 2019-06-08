Директор профсоюза футболистов – о новом формате Лиги чемпионов: "Это будет удар по всем, кто окажется за бортом"

Член Исполкома РФС и юридического комитета союза, гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов поделился с "СЭ" мнением о высказывании официального представителя в РФ испанской примеры Даниеля Серехидо, который заявил, что наша страна может не получить место в новом формате Лиги чемпионов. Его введение планируется с 2024 года.

– Подобные разговоры идут давно – ведущие европейские клубы ранее планировали создать свою отдельную лигу, – говорит Зотов. – Затем было достигнуто соглашение с УЕФА и ЛЧ стала выглядеть несколько по-другому: топ-лиги получили некоторые преференции. Однако идея создания некоего закрытого турнира грандов все равно продолжала обсуждаться.

Но я в этом большой перспективы не вижу, потому что инициатива способна ударить не только по нашей стране, но и по Голландии, Португалии. Получается, что от ЛЧ окажутся отсечены чемпионаты, где есть приличные команды. На мой взгляд, они тоже создают определенный антураж и непредсказуемость – как "Аякс" в сезоне-2018/19.

Сейчас же прозвучала фраза, что Россию могут исключить. Но стоит вопрос не об этом, а о невключении. Думаю, что это очередная попытка раскачать ситуацию, которая вряд ли осуществима, потому что повлечет за собой раскол в европейском футболе. Получится, что большинство стран УЕФА вообще будет вне соревнований топ-уровня.

– Насколько законно такое проворачивать?

– Нет ничего противозаконного, если пытаются создать какие-то закрытые коммерческие турниры, которые одобрит УЕФА. Вопрос в том, что это не учитывает интересы других стран. Под соревнования напишут определенный регламент, что не нарушает никаких норм. Только точно нанесет урон внутреннему единству УЕФА.

– Что делать нетоповым лигам, если реформы все же произойдут?

– Уже десять лет пытаются ее осуществить – и все никак не получается. Видимо, слишком многие национальные федерации сопротивляются, голосуют против новых правил. Как понимаю, инициатива исходит от Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA – Прим. "СЭ") и УЕФА. Идея стоит очень больших денег, касается коммерческие интересов. У всех топ-клубов есть владельцы, и они хотят выкачивать всю возможную финансовую прибыль из своих команд.

– Насколько эта инициатива может ущемить права футболистов, которые не смогут участвовать в новой Лиге чемпионов?

– Произойдет удар не только по игрокам, но по и всем странам, клубам, лигам, федерациям, которые останутся за бортом ЛЧ. Подобные вбросы в прессу попытка раскачать ситуацию и возбудить общественное мнение. Но пока это не значит, что что-то реально происходит. (Арман Мкртчян)

Россия останется без Лиги чемпионов. Это серьезно?