Модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов, оштрафована на 15 тысяч евро

Кинси Волански, которая выбежала на поле в купальнике во время финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" (0:2), получила штраф. Как сообщает Marca, американской модели придется заплатить 15 тысяч евро.

Сообщается, что на 5 тысяч евро ее оштрафовал УЕФА. Еще 10 тысяч евро штрафа она получила от полиции за рекламу сайта пранкера Виталия Здоровецкого, с которым она состоит в отношениях.

Эксперт Apex Marketing Group полагают, что такая реклама могла принести сайту прибыль в размере 3,55 миллиона евро. Также резко увеличилось количество подписчиков Инстаграма Волански. На данный момент оно составляет 2,6 миллиона человек.

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