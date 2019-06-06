11:48 | Футбол — Лига наций

Саутгейт даст отдохнуть участникам финала Лиги чемпионов в матче с Голландией

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в полуфинале Лиги наций с Голландией не выпустит в стартовом составе футболистов, которые играли в финале Лиги чемпионов, утверждает The Telegraph. Напомним, в финале сыграли две английские команды – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (0:2).

По данным источника, Харри Кейн, Деле Алли, Дэнни Роуз, Трент Александр-Арнолд и Джордан Хендерсон не выйдут на поле с первых минут. Им предоставят отдых, чтобы не рисковать травмами перед возможным финалом Лиги наций, где место себе уже обеспечила Португалия.

Голландия - Англия

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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