Саутгейт даст отдохнуть участникам финала Лиги чемпионов в матче с Голландией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в полуфинале Лиги наций с Голландией не выпустит в стартовом составе футболистов, которые играли в финале Лиги чемпионов, утверждает The Telegraph. Напомним, в финале сыграли две английские команды – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (0:2).

По данным источника, Харри Кейн, Деле Алли, Дэнни Роуз, Трент Александр-Арнолд и Джордан Хендерсон не выйдут на поле с первых минут. Им предоставят отдых, чтобы не рисковать травмами перед возможным финалом Лиги наций, где место себе уже обеспечила Португалия.