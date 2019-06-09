Харри Кейн - о поражениях в Лиге чемпионов и Лиге наций: "Это было очень больно"

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал последние поражения в Лиге чемпионов и Лиге наций. Сперва "Тоттенхэм" уступил "Ливерпулю" в финале Лиги чемпионов (0:2), а затем сборная Англии проиграла Голландии в полуфинале Лиги наций (1:3).

- Это было очень больно, - цитирует Sky Sports Кейна. - Конечно, неделя могла бы быть особенной. Как профессиональный футболист, я мечтаю о завоевании трофеев.

Эти неудачи непросто выбросить из головы, но мне и другим ребятам, нужно как можно скорее освежить разум и тело.

Это больно, больше мне нечего сказать. Я хочу побеждать, ребята из "шпор" хотят побеждать, но это была не наша неделя. Единственное, что можно сделать - извлечь из этого уроки.