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Федерации футбола просят перенести Евро-2020, президент УЕФА Чеферин против

14:59
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Федерации футбола нескольких стран обратились к УЕФА с просьбой о переносе Евро-2020. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

Сообщается, что причиной такого обращения стала ситуация с коронавирусом. Федерации надеются получить возможность завершить позже национальные чемпионаты, проведению которых угрожает вспышка болезни. Издание указывает, что один из возможных вариантов — перенос турнира на следующий год.

При этом также указано, что президент УЕФА Александер Чеферин против этой идеи. Он надеется провести Евро-2020 в запланированные сроки — с 12 июня по 12 июля.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом был приостановлен чемпионат Италии. При пустых трибунах будут проходить матчи в Испании и Франции, в Германии без зрителей завтра пройдет игра «Боруссия» М — «Кельн».

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