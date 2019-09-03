Денис Черышев: «В матче с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка»

Полузащитник сборной России Денис Черышев в преддверии матча отборочного раунда ЧЕ-2020 с Шотландией отметил, что полностью восстановился от травмы и готов помочь команде.

— Вы приехали вчера вечером. Что пропустили?

— Ребята сказали, что были восстановительные тренировки. Сегодня уже интенсивнее работали. Вечером будет теория. Так что вовсю готовимся.

— В команде 26 человек, и на вашей позиции нет особой конкуренции. Ожидаете увидеть себя в старте?

— Не знаю. Это зависит от тренера. Я готов играть. Если надо, помочь могу.

— Оцените старт сезона для себя — в чемпионате Испании вы не всегда попадаете в состав.

— Я только восстановился от травмы, потихоньку вхожу в ритм, набираю игровое время и чувствую себя хорошо. Теперь постепенно надо входить в ритм, в тренировки и все будет нормально.

— Каковы ожидания от игры с Шотландией? Многие считают, что это будет силовой футбол с большим количеством подач и борьбы. Что добавите из профессиональных наблюдений?

— Сегодня мы будем разбивать игру этого соперника. Мы успеем все проанализировать. Нам надо сконцентрироваться на себе. У нас хорошая команда и нам надо взять три очка. (Елена Григорьевская)