Черчесов пригласил болельщиков на матч с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил болельщиков на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Встреча пройдет на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тысяч болельщиков. Ожидается аншлаг.

- Сегодня, 11 июня, национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде отборочный матч Евро 2020 со сборной Кипра. Начало матча - в 21:45. До встречи на стадионе "Нижний Новгород"!, - написал Черчесов в Инстаграме.

11 июня россияне примут Кипр в Нижнем Новгороде (21.45 по московскому времени). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Кипр.

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