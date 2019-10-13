Евро-2020, отбор: результаты матчей 13 октября
Группа I
Кипр — Россия — 0:5 (0:2)
Голы: Черышев, 9 (0:1). Оздоев, 23 (0:2). Дзюба, 79 (0:3). Головин, 89 (0:4). Черышев, 90+2 (0:5).
Кипр: Панаи (Пардо, 40), Кириаку, Меркис, Лаифис, Кусулос, М.Иоанну, Артиматас, Шполярич (Папулис, 80), Н.Иоанну, Кости, Захариу (Маргаса, 36).
Россия: Гильерме, Петров (Караваев, 37), Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Бакаев, 77), Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61), Черышев, Дзюба.
Предупреждение: Караваев, 45+1.
Удаление: Лаифис, 28 (грубая игра).
Судьи: Йованович. Михайлович, Стойкович (все — Сербия).
13 октября. Никосия. Стадион ГСП.
Казахстан — Бельгия — 0:2 (0:1)
Голы: Батшуайи, 21 (0:1). Менье, 54 (0:2).
Казахстан: Непогодов, Шомко, Суюмбаев (Вороговский, 61), Малый, Бейсебеков, Марочкин, Абикен, Керимжанов, Исламхан, Жуков (Жангылышбай, 84), Федин (Перцух, 71).
Бельгия: Куртуа, Фермален (Мехеле, 90), Фертонген, Алдервейрелд, Менье, Витсель, Т.Азар, Прат, Э.Азар, Мертенс (Феррейра-Карраско, 78), Батшуайи (Бентеке, 78).
Предупреждения: Батшуайи, 11. Жуков, 36. Малый, 58. Витсель, 82. Бейсебеков, 83. Абикен, 90.
Судья: Мажейка (Литва).
13 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
Шотландия — Сан-Марино — 6:0 (3:0)
Голы: Макгинн, 12 (1:0). Макгинн, 27 (2:0). Финдли, 45+1 (3:0). Шенкленд, 65 (4:0). Финдли, 67 (5:0). Армстронг, 87 (6:0).
Шотландия: Маклафлин, Робертсон, Палмер, Девлин, Финдли, Форрест, Макгрегор (Армстронг, 70), Макгинн (Расселл, 70), Кристи, Мактоминэй, Шенкленд.
Сан-Марино: Симончини, Бролли, Баттистини, Д`Аддарио (Грандони, 46), Гасперони, А.Голинуччи, Чензони, Муларони, Берарди (Чеккароли, 80), Джарди (Хирш, 46), Нанни.
Предупреждения: Мактоминэй, 25. Джарди, 34. А.Голинуччи, 53.
Судья: Бризар (Франция).
13 октября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».
Группа C
Белоруссия — Голландия — 1:2 (0:2)
Голы: Вайналдум, 32 (0:1). Вайналдум, 41 (0:2). Драгун, 54 (1:2).
Белоруссия: Гутор, Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков, Ковалев (Скавыш, 60), Яблонский, Драгун, Стасевич, Бахар (Эбонг, 70), Лаптев (Шевченко, 83).
Голландия: Силлессен, Фелтман, де Лигт, ван Дейк, Блинд, ван де Бек (де Рон, 67), Вайналдум, Ф.де Йонг, Бергвайн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л.де Йонг, 67).
Предупреждения: Бахар, 50. Стасевич, 57. Мартынович, 62. Яблонский, 69. Наумов, 90+1.
Судья: Сидиропулос (Греция).
13 октября. Минск. Стадион «Динамо».
Эстония — Германия — 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган, 51 (0:1). Гюндоган, 57 (0:2). Вернер, 71 (0:3).
Эстония: Лепметс, Баранов, Тамм, Метс, Пикк, Камс, Антонов, Айнсалу, Васильев (Кяйт, 61), Лийвак (Ойямаа, 77), Саппинен (Зенев, 56).
Германия: Нойер, Эмре Джан, Зюле, Киммих, Клостерманн, Хаверц, Гюндоган, Ройс (Сердар, 77), Брандт (Амири, 86), Хальстенберг, Вальдшмидт (Вернер, 66).
Предупреждения: Лепметс, 30. Баранов, 38.
Удаление: Эмре Джан, 14.
Судья: Кабаков (Болгария).
13 октября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
Группа E
Венгрия — Азербайджан — 1:0 (1:0)
Гол: Корхут, 10.
Венгрия: Гулачи, Корхут, Орбан, Барат, Джуджак (Надь, 71), Ловренчич, Ковач (Шигер, 86), Вида, Шоллои, Собослои (Хольман, 76), Солои.
Азербайджан: Балаев, Пашаев, Б.Гусейнов, Мустафазаде, Халилзаде (Дж.Гусейнов, 66), Гараев, Ришард Алмейда (Абдуллаев, 58), Исрафилов, Рахимов, Шейдаев, Рамазанов (Рен.Дадашов, 85).
Предупреждения: Рахимов, 12. Ловренчич, 25. Исрафилов, 67. Корхут, 73. Гараев, 90+3. Мустафазаде, 90+3. Дж.Гусейнов, 90+5.
Судья: Хиглер (Голландия).
13 октября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
Уэльс — Хорватия — 1:1 (1:1)
Голы: Влашич, 9 (0:1). Бэйл, 45+3 (1:1).
Уэльс: Хеннесси, Дэйвис, К.Робертс, Локьер, Ампаду (Моррелл, 50), Родон, Аллен, Джон.Уильямс (Уилсон, 68), Джеймс, Бэйл, Мур (Т.Робертс, 86).
Хорватия: Ливакович, Ловрен, Вида, Едвай, Баришич, Модрич (Бадель, 90), Ковачич (Ракитич, 46), Влашич, Брекало, Перишич, Петкович (Ребич, 64).
Предупреждения: Вида, 15. Ловрен, 45+5. Петкович, 46. Мур, 57. Ракитич, 85. Аллен, 86. Модрич, 89. Джеймс, 90+7.
Судья: Кайперс (Голландия).
13 октября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
Группа G
Словения — Австрия — 0:1 (0:1)
Гол: Пош, 21.
Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 79), Иличич, Куртич, Вербич (Берич, 69), Безяк (Зайц, 61), Шпорар.
Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош, Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро (Триммель, 88), Ляймер, Забитцер (Кайнц, 90+2), Грегорич (Онисиво, 83).
Предупреждения: Струна, 16. Ульмер, 36. Безяк, 57. Хинтереггер, 64. Ляймер, 88. Забитцер, 90.
Удаление: Попович, 89.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
13 октября. Любляна. Стадион «Стожице».
Польша — Македония — 2:0 (0:0)
Голы: Франковски, 74 (1:0). Милик, 80 (2:0).
Польша: Щенсны, Глик, Берешиньски, Беднарек, Реца, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 74), Зелиньски (Пентек, 90+2), Шиманьски (Милик, 68), Гуральски, Левандовски.
Македония: Димитриевски, Ристовски (Радески, 81), Ристевски, Муслиу, Бейтулаи, Спировски, Алиоски, Николов (Стойлов, 88), Эльмас, Пандев, Несторовски (Трайковски, 74).
Предупреждения: Пандев, 14. Николов, 19. Несторовски, 34. Беднарек, 36. Шиманьски, 40. Спировски, 63. Реца, 66. Алиоски, 67. Ристевски, 80.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
13 октября. Варшава. Стадион «Национальный».
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