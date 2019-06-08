21:40 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Антон Миранчук: "В сборной России не было разговоров о рекорде результативности перед матчем с Сан-Марино"

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Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что игроки национальной команды не говорили о возможном рекорде результативности перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0). 

- Каждый игрок знает, что он может помочь, - сказал Миранчук в эфире канала "Матч ТВ". - Вышел с первых минут. Следующая игра – решение тренера. Про самый результативный матч не было разговоров.

Сборная России установила новый рекорд результативности

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