Антон Миранчук: "В сборной России не было разговоров о рекорде результативности перед матчем с Сан-Марино"

Полузащитник сборной России Антон Миранчук заявил, что игроки национальной команды не говорили о возможном рекорде результативности перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0).

- Каждый игрок знает, что он может помочь, - сказал Миранчук в эфире канала "Матч ТВ". - Вышел с первых минут. Следующая игра – решение тренера. Про самый результативный матч не было разговоров.

Сборная России установила новый рекорд результативности

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира