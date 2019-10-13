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Александр Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»

22:30
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Полузащитник сборной России Александр Головин после выхода национальной команды на чемпионат Европы-2020 ответил на вопрос, могут ли россияне выиграть это турнир. В воскресенье Россия в гостевом матче отборочного турнира разгромила Кипр (5:0).

— Эмоции положительные. Вышли на Евро, была задача, она выполнена, — сказал Головин. — Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам нужно для себя, очень важно хорошо выступить в этом матче, посмотреть свой уровень.

— Черчесов сказал, что глобальная задача — выиграть чемпионат Европы. Мы говорим об этом серьезно?

- Думаю, что после ЧМ, возможно, что мы можем выиграть. Без шуток, об этом думает вся команда. Думаю, что мы готовы ментально, и будет хорошая подготовка.

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