Александр Головин: «Выиграть Евро? После ЧМ все возможно»

— Эмоции положительные. Вышли на Евро, была задача, она выполнена, — сказал Головин. — Сейчас готовимся к матчу с Бельгией, это очень сильный соперник. Нам нужно для себя, очень важно хорошо выступить в этом матче, посмотреть свой уровень.

— Черчесов сказал, что глобальная задача — выиграть чемпионат Европы. Мы говорим об этом серьезно?

- Думаю, что после ЧМ, возможно, что мы можем выиграть. Без шуток, об этом думает вся команда. Думаю, что мы готовы ментально, и будет хорошая подготовка.