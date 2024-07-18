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«Тобол» — «Ружомберок»: в первой встрече соперники оформили семь голов на двоих

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Тобол» — «Ружомберок» 18 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Тобол» — «Ружомберок».
Фото Global Look Press

18 июля «Тобол» примет «Ружомберок» на Центральном стадионе в Костанае. Ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы стартует по свистку датского судьи Миккеля Реддера в 18.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России. Игра в Словакии завершилась крупной победой хозяев (5:2).

Лига Европы. 1-й отборочный раунд
18 июл, 18:00. Tcentralny (Кустанай)
Тобол Кс
Ружомберок

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победу желто-зеленых можно взять с коэффициентом 1.68, это приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «розы» — за 5.20 (19%).

При этом аналитики практически уверены в квалификации «Ружомберока» в следующий раунд и дали на это событие 1.13. Проход «Тобола» предложили с котировкой 6.20.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13. Обмен голами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

В первой игре словацкий клуб выиграл с разгромным счетом (5:2). Если предполагаете, что парни Ондржея Сметаны не уступят в Костанае, вас ждет рынок Х2 за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Ружомберок»

Первая встреча получилась богатой на голы: желто-зеленые открыли счет уже на восьмой минуте, но ушли на перерыв уступая в счете (2:3), а в заключительные 15 минут пропустили еще дважды. Стоит ждать, что ответный поединок в Костанае тоже получится открытым и результативным: трибуны родного Центрального стадиона будут гнать «Тобол» вперед, чтобы отыграть необходимую разницу мячей. При таком сценарии «Ружомберок» тоже получит свои шансы, с реализацией которых у «розы» не возникнет проблем.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.

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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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