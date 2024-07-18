18 июля «Тобол» примет «Ружомберок» на Центральном стадионе в Костанае. Ответный матч первого раунда квалификации Лиги Европы стартует по свистку датского судьи Миккеля Реддера в 18.00 по московскому времени. Его не будут транслировать в России. Игра в Словакии завершилась крупной победой хозяев (5:2).

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Победу желто-зеленых можно взять с коэффициентом 1.68, это приблизительно 56% вероятности. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «розы» — за 5.20 (19%).

При этом аналитики практически уверены в квалификации «Ружомберока» в следующий раунд и дали на это событие 1.13. Проход «Тобола» предложили с котировкой 6.20.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13. Обмен голами идет за 1.77, обратный рынок — за 2.08.

В первой игре словацкий клуб выиграл с разгромным счетом (5:2). Если предполагаете, что парни Ондржея Сметаны не уступят в Костанае, вас ждет рынок Х2 за 2.20.

Прогноз и ставка на матч «Тобол» — «Ружомберок»

Первая встреча получилась богатой на голы: желто-зеленые открыли счет уже на восьмой минуте, но ушли на перерыв уступая в счете (2:3), а в заключительные 15 минут пропустили еще дважды. Стоит ждать, что ответный поединок в Костанае тоже получится открытым и результативным: трибуны родного Центрального стадиона будут гнать «Тобол» вперед, чтобы отыграть необходимую разницу мячей. При таком сценарии «Ружомберок» тоже получит свои шансы, с реализацией которых у «розы» не возникнет проблем.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.10.