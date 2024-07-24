Алдонин о ситуации с Чаловым: «Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет в квалификации ЛЧ»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе нападающего красно-синих Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Пускай все взвесит, так как решение нужно принимать взвешенно. Вполне понимаю его взгляд на ситуацию. Его возможный переход в Грецию обусловлен в первую очередь тем, что ПАОК — это чемпион Греции, который возможно будет играть в Лиге чемпионов. Думаю, что только эта мысль может подтолкнуть его к переходу. Сейчас он участвует в квалификации, и, возможно, Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет сегодня в этом раунде квалификации ЛЧ», — сказал Алдонин «СЭ».

По информации греческого издания Gazzetta, 26-летний россиянин попросил время на размышления по поводу продолжения карьеры в Греции. В связи с этим ПАОК инициировал переговоры с «Гентом» по форварду Тарику Тиссудали.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между греческим ПАОК и боснийским «Борац Баня -Лука» состоится 24 июля в 20:30 по московскому времени.

Денис Сафронов