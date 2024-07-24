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Сегодня, 12:25

Алдонин о ситуации с Чаловым: «Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет в квалификации ЛЧ»

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе нападающего красно-синих Федора Чалова в греческий ПАОК.

«Пускай все взвесит, так как решение нужно принимать взвешенно. Вполне понимаю его взгляд на ситуацию. Его возможный переход в Грецию обусловлен в первую очередь тем, что ПАОК — это чемпион Греции, который возможно будет играть в Лиге чемпионов. Думаю, что только эта мысль может подтолкнуть его к переходу. Сейчас он участвует в квалификации, и, возможно, Федор взял паузу, чтобы посмотреть, как ПАОК сыграет сегодня в этом раунде квалификации ЛЧ», — сказал Алдонин «СЭ».

По информации греческого издания Gazzetta, 26-летний россиянин попросил время на размышления по поводу продолжения карьеры в Греции. В связи с этим ПАОК инициировал переговоры с «Гентом» по форварду Тарику Тиссудали.

Первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между греческим ПАОК и боснийским «Борац Баня -Лука» состоится 24 июля в 20:30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Евгений Алдонин
Федор Чалов
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
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Динамо – Локомотив
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