Новый «Локо» пока уныл: ноль ударов в створ и поражение от «Галатасарая»

Москвичи на равных играли со стамбульцами, но уступили в концовке встречи.

Лига Европы. 3-й тур. Группа E

«Локомотив» (Россия) — «Галатасарай» (Турция) — 0:1 (0:0)

Гол: Керем Актюркоглу, 82.

«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян, Едвай, Пабло, Рыбус (Живоглядов, 89), Бека Бека, Баринов, Марадишвили, Жемалетдинов, Керк, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркан, ван Анхолт (Эмер Байрам, 90), Тайлан Антальялы, Беркан Кутлу, Барис Йылмаз (Керем Актюркоглу, 67), Бабел (Моруцан, 76), Чикылдэу (Луйиндама, 90), Мостафа Мохамед (Диань, 76).

Предупреждения: Бабел, 36. Тайлан Антальялы, 43. Баринов, 69. Мостафа Мохамед, 73. Моруцан, 90.

Судьи: Лехнер. Кольбич, Хайденрайх (все — Австрия).

ВАР: Данкерт (Германия). Тирни (Англия).

21 октября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

В «Локо» сейчас все новое — руководство, главный тренер, игроки. Даже стратегия развития. Прежними остаются только задачи: как и раньше, красно-зеленые обязаны бороться за высокие места в чемпионате и за выход в плей-офф в еврокубках.

Год назад в Лиге чемпионов железнодорожники выглядели прилично и на постоянной основе ввели в футбольный словарь российского болельщика словосочетания «достойное поражение» и «достойная ничья» — в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом» потрепали нервы всем, но заняли последнее место без единой победы.

Понятно, что и в Лиге Европы болельщики рассчитывают на весну. Но в то же время события в клубе указывают на то, что нынешний сезон — переходный, и надеяться на мощный результат наивно. Марко Николич выстраивал работу по-своему, а у Маркуса Гисдоля другое видение. Понятно, что при такой резкой смене курса сложно рассчитывать на долгосрочный успех.

Но это совсем не значит, что на Лигу Европы можно плюнуть. Напротив, результаты матчей первого круга в группе указывают на то, что даже в столь именитой компании «Локомотив» может занять даже первое место. Красно-зеленые слабо выступили в первых двух турах с «Марселем» (1:1) и «Лацио» (0:2), но победа над «Галатасараем» сделала бы их одними из лидеров группы. И она вполне могла состояться.

Правда, по первому тайму казалось, что набирать три очка не хочет никто. И это удивительно. Всем известно, что великий Фатих Терим любит атакующий футбол, а у Гисдоля все команды действовали авантюрно, и даже дебютный матч немца в РПЛ с «Рубином» (2:2) оказался вполне в духе нового тренера «Локо».

Но игра с «Галатасараем» получилась чудовищно скучной. Хотя скорости были приемлемыми, но остроты у ворот обоих соперников возникало мало. В стартовой 45-минутке ни одна команда вообще не попала в створ, так что оставалось делать акцент на побочных вещах. К примеру, в начале главный судья Харальд Лехнер подозвал к себе обоих капитанов (Гильерме и Муслеру), сообщив им о неполадках в ВАР — видеоарбитры остались без работы. А еще накануне стартового свистка Юрию Семину наконец-то вручили серебряную медаль за чемпионат-2019/20, сразу после чего заслуженный тренер передал награду молодому болельщику.

На поле же ничего хорошего для хозяев не происходило. Гисдоль чуть видоизменил схему и фактически сделал Жемалетдинова вторым нападающим вместе Смоловым, и оба били по воротам действительно часто. Только почти всегда мимо. Хуже для Гисдоля то, что освежить атаку некем: ни Камано, ни Лисакович, ни Анджорин не попали даже в запас. Естественно, вне заявки остались и травмированные Зе Луиш с Миранчуком.

А вот турки прибавляли с каждой минутой. Разницу делала скамейка — Терим не выставил привычный основной состав, но во втором тайме команда стала усиливаться. Особенно хорошо вышел нападающий Керим Актюркоглу, которому в четверг исполнилось 23 года. Сначала он чуть не забил в упор, но Гильерме спас «Локо», а спустя пару минут все-таки открыл счет и принес «Галатасараю» победу.

Гильерме вообще стоит признать лучшим в составе хозяев — натурализованный бразилец вытащил несколько тяжелых ударов, но ничего не смог поделать с выходом один на один. А вот Бека-Бека, на которого особую ставку делает Ральф Рангник, разочаровал — не раз обрезал команду. Плохо выглядели и форварды — до 90 минут в створ они так и не пробили.

Увы, но 0:1. «Локомотив», как и другие российские клубы, уступает на этой неделе дома и уменьшает свои шансы на выход из группы.